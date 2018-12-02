شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «اقتصادية النواب»: أرفض إزالة الملاعب الخماسية من القرى والنجوع دون توفير بديل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه «ضد إزالة الملاعب الخماسية من القرى والنجوع دون توفير بديل، خاصة أن وجود تلك الملاعب فيها فائدة اقتصادية وللشباب».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN» أنه «أرفض إزالة الملاعب بسبب عدم قدرة الدولة على توفير البديل، خاصة أن تعديات الملاعب لا تمثل 1 % من التعديات على مستوى الجمهورية»، موضحًا أن «ملاعب الكرة لها أثر إيجابي على الشباب اجتماعيًا».

وتابع أنه «لا يجب البدء بإزالة الملاعب الخاصة بالشباب قبل المنشآت، وهناك تعديات على أكثر من 85 ألف فدان على مستوى الدولة.. فلماذا الملاعب تحديدًا»، مؤكدًا أن «إزالة الملاعب سيترتب عليه أضرار اجتماعية»، مطالبًا بالبدء في إزالة التعديات الكبرى قبل الالتفات للملاعب.