شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: حملات إزالة الملاعب الخماسية مستمرة على مستوى الجمهورية لمدة 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن «حملات إزالة الملاعب الخماسية مستمرة على مستوى الجمهورية ولمدة 10 أيام، وعدد المساحات المستردة حتى الآن حوالي 30 % من أملاك الدولة».

وأضاف «عبدالدايم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN» أن «الملاعب صورة من صور التعدي، لأن الأراضي مخصصة للزراعة، وأن المساحة المتعدى عليها لإقامة الملاعب هي 765 فدانًا، وتلك ليست مساحة صغيرة».

وأوضح أن «تلك الملاعب تجارية، والقانون يجب أن ينفذ، ولا استثناء لأحد، ونحن نبدأ بالتعديات الأسهل ثم الأصعب»، موضحًا أن «تلك الملاعب تكون ملك لبعض التجار الذين يجنون أرباحًا طائلة من ورائها».