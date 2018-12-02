شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة والعامري فاروق يصلان مطار القاهرة لاستقبال الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والعامري فاروق نائب رئيس النادى الأهلى لاستقبال الكابتن محمود الخطيب بعد انتهاء فترة رحلته العلاجية والتى استمرت عدة أسابيع بألمانيا. ومن المقرر أن يصل الخطيب على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية التركية القادمة من إسطنبول في رحلة ترانزيت، حيث قامت سلطات المطار بتخصيص فريق من العلاقات العامة لاستقبال الخطيب وفتح الصالة الحكومية لمستقبليه.

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