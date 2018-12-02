شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن مد باب التقديم للقيد لجدول تحت التمرين حتى 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى، مد باب التقديم للجنة القيد لجدول تحت التمرين حتى 15 ديسمبر الجارى. من جانبه، قال خالد ميرى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر انعقاد الدورات التدريبية للمتقدمين فى يناير المقبل، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد انعقاد اللجنة حتى الآن.

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