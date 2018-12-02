شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة لإختيار أفضل مدينة وحي وقرية بالشرقية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ١٤٩٤٦ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل لجنة برئاسة اللواء الدكتور السكرتير العام وعضوية كلاً من مديري مديريات الصحة والزراعة والتربية والتعليم والشباب والرياضة ورئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ورئيس جهاز شؤون البيئة وعدداً من أساتذة جامعة الزقازيق.

وأوضح المحافظ، أن اللجنة تختص بتنظيم مسابقة داخلية على مستوى المحافظة لإختيار أفضل حي من عاصمة المحافظة وأفضل مدينة من غير العاصمة وأفضل قرية ليتم تحديد الوحدات المحلية الفائزة.

وأضاف المحافظ، أنه تم تشكيل فريقي عمل ميداني لمعاونة اللجنة الرئيسية لزيارة كافة المدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة ميدانياً لإستيفاء المعلومات المطلوبة للتقييم قبل مناقشتها في إجتماع اللجنة ووضع التقييم النهائي لهم.

حيث تم تشكيل فريقين برئاسة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية ومدير عام الشؤون الإقتصادية بالمحافظة وعضوية عدد من ممثلي الإدارات الأتية «شؤون البيئة- الشؤون الهندسية – المتابعة الميدانية- المركبات -التخطيط والمتابعة- صندوق الخدمات- تنمية القرية- التفتيش المالي والإداري مركز معلومات التنمية المحلية» مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ القرار.