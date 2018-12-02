شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمي: 277 ألف طلب مسجل لتقنين أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء محمد حلمي، مدير هيئة مشروعات التنمية الزراعية وعضو لجنة تقنين الأراضي، إن هناك متابعة دورية لكل الإجراءات التي تتخذ في إطار استرداد أراضي الدولة.
وتابع «حلمي»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «لجنة تقنين الأراضي تتابع أي تقصير في المحافظات بشكل أسبوعي»، مشيرا إلى أن هناك 277 ألف طلب مسجل لتقنين أراضي الدولة المعتدى عليها.
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