شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: مصر تمتلك المقومات لتكون منصة رئيسية لتصنيع وتجميع السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة أن صناعة السيارات تمثل أحد أهم الصناعات الرئيسية التي ترتكز عليها خطة وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون منصة رئيسية لتصنيع وتجميع السيارات على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال «نصار» في كلمته خلال فعالية تدشين أول خطوط تجميع السيارة «كيا سورينتو» في مصر، الأحد، إن الوزارة لديها خطة طموحة للارتقاء بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من الامتيازات العديدة التي يمتلكها وعلى رأسها منظومة الاتفاقيات التجارية والدولية مثل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى مع الوطن العربي واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور، التي تتيح سوق بحجم يصل إلى 1.8 مليار نسمة والتي من المنتظر أن تصل إلى 2.2 مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الأوراسي ثم إلى 2.6 مليار مع إنهاء مفاوضات منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

وأوضح الوزير أن تدشين تجميع السيارة كيا في مصر يعد بمثابة إضافة كبيرة لصناعة السيارات في مصر ،لافتاً إلى أن هذا المشروع يسهم في تعميق وتطوير هذه الصناعة التي تمثل أحد الركائز الرئيسية للتنمية الصناعية، حيث تستهدف الشركة أن تكون نسبة المكون المحلى بالسيارة المجمعة بنسبة تتجاوز 45%.

وأشار «نصار» إلى أن صناعة السيارات في مصر تضم 170 شركة منها منها 19 شركة تقوم بتصنيع وتجميع السيارات بأنواعها مابين تجميع سيارات الركوب، الأتوبيسات والميكرو والميني باص وسيارات النقل، بالإضافة إلى أكثر من 150 شركة تعمل في مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات حيث تقوم هذه الشركات بتوريد المكونات إلى شركات تجميع السيارات كذلك التصدير للخارج.

واختتم الوزير كلمته بأن «تدشين خط تجميع السيارات كيا في مصر يكلل جهود سنوات من العمل الجاد والالتزام المطلق ولعل دخول شركة كبيرة مثل كيا السوق المصري مصنعاً وليس مجرد مصدر يمثل ترجمة عملية لرؤيتنا ويضيف إلى الاقتصاد المصري بما يوفره من زيادة حجم الإنتاج وإتاحة فرص عمل كبيرة».