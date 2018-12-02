شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 593 حالة تعد على 27 فدان أراضي زراعية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المستشار هاني عبدالجابر محافظ بنى سويف سير العمل في الحملة المكبرة التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي بدأت الإثنين الماضي وتستمر 10 أيام، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة كافة صور وأشكال التعديات على الأراضي الزراعية.

تم على مدار 3 أيام (الخميس والجمعة والسبت) تنفيذ إزالات لعدد 593 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز المحافظة السبع بإجمالي مساحة 27 فدانا.

وتنوعت التعديات التي تم إزالتها ما بين أسوار وتشوينات وعشش وأساسات فوق سطح الأرض، حيث يشارك في الحملات جميع القطاعات والأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية من مديرية الزراعة وحماية الأراضي وقطاع الكهرباء وشركة المياه وفروعهما بمراكز المحافظة

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أعدت خطة متكاملة في هذا الشأن تضمنت الاتفاق على الإجراءات والخطوات اللازمة لتحقيق أعلى درجات التنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين عمليات الإزالة، التي يتم تنفيذها، حيث كلف المحافظ رؤساء المراكز بإرسال تقارير يومية عن عدد الحالات التي تمت ازالتها، والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لسرعة تلافيها، فضلا عن توجيهاته بمراجعة غرف العمليات الفرعية لضمان تواصلها بالغرفة المركزية بالمحافظة، ورفع كل المستجدات والتي يتابعها بصفة شخصية لتحقيق أعلى المعدلات.