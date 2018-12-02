شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: «اتكلم مصري» مبادرة لتعليم اللغة العربية لأبناء الجاليات المصرية بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك تعاون بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم ودار نهضة مصر في مبادرة «اتكلم مصري»، في إطار منظومة تطوير التعليم وبمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأوضحت نبيلة مكرم، في تصريحات صحفية على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم ودار نهضة مصر لتدريب معلمي التربية الدينية ،أن المبادرة تهدف إلى نشر اللغة العربية باللهجة المصرية بين الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج، ويعتبر ذلك مطلب المصريين بالخارج وهو تعليم أبناءهم اللغة العربية، وهذه المبادرة تعمل على تلبية هذه المطلب.

وأعلنت أن الوزارة وقعت بالفعل البروتوكول، ويجري تنفيذ الافلام الكرتونية التي سيتم بثها على موقع الوزارة، والتي ستعلم الطلاب اللغة العربية والهوية المصرية، وتابعت «من هذه الأفلام ما بتحدث عن كوبري اكتوبر والعاصمة الادارية الجديدة وغيرها من المعلومات الخاصة بالوطن».

وأوضحت أن وزارة الهجرة مشاركة بمؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، وهو المؤتمر الرابع لمصر تستطيع ويشارك 25 خبير في مجال التعليم، وكيف يتم الاستفادة من خبراتهم في التعليم.

من جانبها أعلنت داليا ابراهيم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهضة مصر، أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع الوزارة لتدريب معلمي المرحلة الابتدائية على برنامج أخلاقي لتربيئة النشئ على الأخلاق الحميدة وذلك عقب اعتماد المنهجية وآلية التدريب من قبل الوزارة.

وأضافت إبراهيم، في تصريحات صحفية، على هامش توقيع البروتوكول أنه تم توقيع بروتوكول لتعليم اللغة العربية لأبناء الجيل الثاني والثالث للجاليات المصرية بالخارج مجانا لتأكيد الهوية المصرية والعربية.

وأضافت أنه تم تأليف 12 منهج للدول العربية بالإضافة لتأليف منهج اللغة العربية والتربية الدينية للنظام التعليمي الجديد ،بالإضافة لتطوير المناهح التفاعلية ،كما تم تغذية تابلت الثانوية العامة الجديدة بمناهج اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا ،بالإضافة لتغذية بنك المعرفة بمناهج الصفوف الدراسية من الصف الثاني الابتدائي وحتي الثالث الاعدادي بشكل تفاعلي.

وتابعت أن الهدف من تدريب معلمي الفصل على طريقة جديدة للتعايش وتقبل الآخر وتقبل الاختلافات في إطار منهجية الوزارة.

وقالت إن المؤسسة فازت بمسابقة تأليف مناهج الطاقة المتجددة وتدريب الطلاب والمعلمين لمدة 5سنوات، بالإضافة لتنفيذ مبادرة مصنع داخل المدرسة.

وأكدت إبراهيم أن الوزارة قننت ترخيص الكتب الخارجية ومنح دور النشر الملتزمة بالأطر العامة للوزارة لتقديم المناهج الجديدة.