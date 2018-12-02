شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 531 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت مديرية الزراعة بالشرقية بالتنسيق بين مجالس المدن و الجهات الأمنية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق دائرة المحافظة والتعامل الفوري مع أي حالة تعد وإزالتها في المهد وتنفيذ القانون علي المخالفين لاستعادة هيبة الدولة وحقوق المواطنين.
وقال المهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه تم إزالة 531 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية على مساحة تقدر بحوالي 38 فدان بنطاق دائرة المحافظة منذ بدء الموجة الأولي لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وحتى الأن وذلك فى إطار توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة المشاركة في حملات الإزالة المكبرة للوصول إلي العدد المستهدف من حملات ازالة التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة والتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية.
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