شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 531 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الزراعة بالشرقية بالتنسيق بين مجالس ‏المدن و الجهات الأمنية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على ‏الأراضي الزراعية بنطاق دائرة المحافظة والتعامل الفوري مع أي حالة تعد ‏وإزالتها في المهد وتنفيذ القانون علي المخالفين لاستعادة هيبة الدولة وحقوق ‏المواطنين.‏

وقال المهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه تم إزالة 531 حالة تعدي علي ‏الأراضي الزراعية على مساحة تقدر بحوالي 38 فدان بنطاق دائرة المحافظة منذ بدء الموجة الأولي لإزالة التعديات ‏علي الأراضي الزراعية وحتى الأن وذلك فى إطار توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية ‏وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة المشاركة في حملات الإزالة المكبرة للوصول إلي ‏العدد المستهدف من حملات ازالة التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة والتصدي ‏لحالات التعدي على الأراضي الزراعية.‏