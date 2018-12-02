شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحتفل باستكمال المرحلة الأولى من «إعداد معلمي رياض الأطفال» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة احتفلت، الأحد، بالتعاون مع معهد التعليم الدولى باستكمال المرحلة الأولى من برنامج إعداد معلمى رياض الأطفال بجميع المحافظات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف «صابر» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم تنفيذ التدريبات الخاصة لما يزيد عن خمسة وثلاثين ألف من مدربى ومعلمى وموجهى رياض الأطفال على برنامج التعليم الجديد (2.0)، ومتابعة أدائهم أثناء العمل من خلال فرق العمل والدعم الفنى التي تم تشكيلها بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

حضر الحفل الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور حسن فارس رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمشروع، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، والدكتورة نوال شلبى مدير مركز تطوير المناهج، وهالة الصيرفي ممثلة عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

أعرب الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشؤون المعلمين عن سعادته بالمشاركة في الحفل، موجهًا الشكر لكل الجهات الداعمة للمشروع ومنها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد التعليم الدولى؛ لإيمانهم بالمشروع القومى لمصر، كما وجه الشكر للجنة التنفيذية العليا للمشروع، موضحًا أن أسباب النجاح ترجع إلى التعاون الوثيق بين المشتركين، ومشيرًا إلى أنه يتطلع للعمل معهم في المرحلة القادمة من المشروع.

وأشاد «عمر» بنجاح المرحلة الأولى والحماس الذي أظهره المشاركون، لافتًا إلى أن الجولات والزيارات بالمدارس أكدت الفائدة التي عادت سواء على المعلمين والطلاب في نفس الوقت.

تم خلال اللقاء مناقشة أهم الإنجازات والنقاط المضيئة التي تمت خلال تدريبات رياض الأطفال بالمحافظات المختلفة، وكذلك مناقشة أهم التحديات التي واجهها المشروع وطرق التغلب عليها، وعلى الجانب الأخر تم عرض الدروس المستفادة من التطبيقات التي تمت على جميع المستويات التي شملت بناء الكوادر التدريبية بالمحافظات وتدريب موجهى رياض الأطفال وكذا تدريب معلمات رياض الأطفال المستوى الأول والمستوى الثانى بالإضافة إلى مرحلة المتابعة والزيارات الصفية.

أشاد الحضور بالمجهود الذي بذله ويبذله فريق العمل المتمثل في اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم في الصفوف الأولى المعتمد تشكيلها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور حسن فارس وفريق التنفيذ ومنسقي التعلم في الصفوف الأولى في مختلف المحافظات، بداية من التخطيط الجيد انتقالاً إلى فريق الدعم الفنى، وخبراء التدريب بالمشروع ومدى تفاعل معلمات رياض الأطفال مع فعاليات التدريب والذى انعكس بشكل مباشر على أدائهن بقاعات رياض الأطفال والذى اتضح من خلال الزيارات الصفية التي تمت بجميع المحافظات المستهدفة والتي تم تنفيذها بطريقة علمية باستخدام أداة مقننة لتقييم الأداء والذي ساعد بدوره على تحديد نقاط القوة في أداء المعلمات وكذلك التحديات التي تواجهها المعلمات أثناء تنفيذ وتدريس المناهج الجديدة.

وبنهاية الحفل قام الدكتور محمد عمر بتكريم وتوزيع الدروع على فرق العمل والدعم الفني والسادة منسقى الصفوف الأولى بالمحافظات والقيادات القائمة على العمل بالوزارة ومركز تطوير المناهج.