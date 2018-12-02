شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية لرجال أعمال نبروه: «حجم الأموال هنا كبير.. وإحنا مش بنحسد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، رجال الأعمال والمستثمرين المساعدين في عمل المنشآت في نادي نبروه الرياضي، قائلًا: «عايزين نبحث عن الكنوز المدفونة عندنا، وفي التصميم الجديد للنادي مطلوب نستغل السور في عمل محال تجارية، ورجال الأعمال هما اللي يبنوا وهما اللي يستغلوا، وما نسمعه عن حجم الأموال في نبروه كبير، وإحنا مش بنحسد، ونسمع عنكم كل خير، والنادي مفتوح للجميع».

وقال «شاروبيم» خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده بنادي نبروه الرياضي، الأحد، إن «مدينة نبروه تجارية وصناعية وبها رجال أعمال على مستوى عالي، وناس تحب بلادها، ووعدت رئيس النادي بتلك الزيارة، وجئت لكم مخصوص، واطلعت على الخدمات التي تقدم لأهالينا في نبروه وأنا غير راضي على الإطلاق عن شوارع نبروه، وعن شركات الغاز التي كسرت الشوارع دون رد الشيء لأصله، ونتمنى أن تعود المدينة لما كانت عليه، والترعة التي تقسم المدينة يمكن عمل فيها حدائق عامة، وتوفر فيها خدمات لأطفالنا وهذه مسئولية مجلس المدينة».

وأضاف المحافظ: «أنا معاكم سنتين مش سنة واحدة، ونقلت لكم رئيس مدينة من المنصورة ليجدد نشاط نبروه في النظاقة والخدمات، ومطلوب منكم تساعدوه لتكون على المستوي الذي نفتخر به وأتمنى أن تدخل المدينة مسابقة أجمل مدينة وأجمل قرية فالفائز سيحصل على مبلغ 2 مليون جنية فوق ميزانيته».

وتابع:«لديكم نادي وموقع عبقري ومكان جديدة على مساحة 5 أفدنة، وعندكم فرصة ذهبية أن يكون عندكم قلعة رياضية تقدم جميع الألعاب، ولديكم تاريخ مشرف، في الرياضات وخاصة الجماعية، ومحتاجين نهتم بالرياضات الفردية، ولديكم براعم لو أتيحت لهم الفرصة سيكنون من أوائل الجمهورية، وأعضاء مجلس الإدارة بمفردهم لن يستطيعوا عمل شيء بدون المجتمع المدني، وانا أناديهم بأن يدعموا النادي في الأيام القادمة».