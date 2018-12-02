شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسى لمؤتمر تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مطار القاهرة متوجهة إلى بولندا لحضور الشق الرئاسى لمؤتمر تغير المناخ، ممثلة عن رئيس الجمهوريه عبدالفتاح السيسي وكرئيس للوفد المصرى المشارك في المؤتمر. ويسعى ممثلو الدول المشاركين في هذه القمة المناخية إلى التوافق على سبل تطبيق آليات اتفاق باريس المبرم سنة 2015 للحدّ من ارتفاع حرارة الأرض.

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