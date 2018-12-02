وزير الأوقاف: الدعوة للدين تكون بالموعظة الحسنة والرسول بعث ميسرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير اﻷوقاف، أهمية العمل والعمال في بناء المجتمع، مشيرا إلى تعظيم الرسول لقيمة العمل في المجتمع، معبرا عن سعادته بوجوده وسط عمال مصر في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأشار إلى أن تلك الفئة من البشر ذكرها النبي بكل خير، وذلك عندما سلم على أحد أصحابه فوجد يده خشنة من أثر العمل، فقال هذه يد يحبها الله ورسوله.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة ذكرى المولد النبوي، مساء اليوم اﻷحد، بحضور جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد العمال، والنائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب، والأمين العام لاتحاد العمال.

وتحدث وزير اﻷوقاف، عن ذكرى المولد النبوي، قائلا "مهما تحدثنا لن نعطيه حقه ﻷن الله سبحانه وتعالي زكاه في كل شيئ"، مشيرا إلى أن اﻹسلام قضية عادلة رغم من شوه صورته من المتشددين، لافتا إلى سماحة اﻹسلام القائم على البر والمعروف ونشر السلم وليس التشدد.

وأوضح أن الدعوة للدين تكون بالموعظة الحسنة، وأن الرسول بعث ميسرا وليس معسرا على العالمين، ذاكرا مواقف الرسول في علاج أخطاء الكثير من مجتمعه دون عنف أو استنكار، مؤكدا أن الرسول كان منهجه قائم على السماحة واليسر.

وأشار إلى قصص كثيرة كان العنف والشدة فيها سببا في تدمير أصحابها، لافتا إلى قبح الظلم في اﻹسلام ومكانة دعوة المظلوم عند الله، وحرص الرسول على نشر الرحمة والتراحم في المجتمع.

كانت قد بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وتلاوة أيات بينات من الذكر الحكيم.