شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة التضامن: مشروع 2 كفاية يستهدف توعية مليون و 148 ألف سيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يوجد 92 جمعية أهلية شريكة فى مشروع 2 كفاية وهذا تطبيقا للاستراتيجية المنظبطة للسكان التى أقرها رئيس مجلس الوزراء وتحت رعاية رئيس الجمهورية، لافته إلى أن هذه الاستراتيجية لها مدخل واضح وهى استعادة دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى القضية السكانية لكونها قضية أمن قومى بافتتاح 33 عيادة لتنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة كمرحلة أولى.

وأضافت غادة والى، أن مشروع 2 كفاية يستهدف مليون و148 ألف سيدة من المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة تحت سن الأربعين عاما، وأن هؤلاء السيدات يحتاجون لتوفير فرص عمل وتمكين اقتصادى ومحو أميتهم ورعاية صحية وحضانات لأطفالهم وتوعية اجتماعية، لافتا إلى أنه يوجد أيضا 60 عيادة أخرى يتم العمل على تطويرها وسيتم افتتاحها فى مارس المقبل، وأنه تم التعاقد مع 33 طبيبة متخصصة فى النساء التوليد وممرضتين لكل عيادة وتم تدريبهم مع منحهم حوافظ مالية مجزية.

وأشارت إلى أنه تم تطوير دليل طرق الأبواب لتوعية الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة واستنادا للتطوير سيتم القيام بـ 342 ألف زيارة طرق أبواب فى 2257 قرية من المحافظات العشر الأعلى خصوبة كما تم إطلاق أطلقنا حملة إعلانية لمشروع 2 كفاية من خلال توزيع عدد من المنشورات كتنوية فى محطات المترو وفى الشوارع والمستشفيات بالإضافة إلى إنتاج 60 حلقة قصيرة بعنوان دقيقة أسرية تذاع على إذاعة القرءان الكريم من 16 نوفمبر خمس مرات فى اليوم ولمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت الوزيرة أانه يتم التعاون مع وزارة الثقافة من خلال إنتاج مسرحية تحت عنوان مسرح الشارع وتناشد السيدات حول خطورة الزيادة السكانية وأثر ذلك على صحتهم، لافتة إلى خطورة قضية السكان باعتباراها أمن قومى واستراتيجية السكان مرتبطة باستراتيجية مصر فى 2030 وكل الوزارات مشتركة فيها كل في تخصصه وأن وزارة الشباب توعى السكان من خلال مراكز الشباب ووزارة الأوقاف من خلال التوعية فى المساجد بالإضافة لشراكة الكنيسة القبطية معنا حتى تتحقق التنمية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى للإعلان عن تطوير 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن "مشروع 2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية بحضور كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن والدكتور عمر حسن مقرر المجلس القومى للسكان.