شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. القصة الكاملة.. إحالة المتهمين بحادث كنيسة حلوان للجنايات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يبرز ”الخليج 365” خلال الفيديو التالى القصة الكاملة لقرار النائب العام بإحالة المتهمين بمحاولة الاعتداء على كنيسة مارمينا بحلوان فى 29 ديسمبر عام 2017.

بعد مرور عام على الحادث وافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، علي إحالة 11 متهما للمحاكمة الجنائية فى قضية "كنيسة مارمينا بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية التى حملت رقم 1307 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، تورط فى العديد من العمليات الإرهابية، أبرزها الهجوم على ميكروباص حلوان، النيابة للمتهم اتهامات بالقتل العمد والشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار، تنفيذا لغرض إرهابى، وحيازة وإحراز سلاح إلى وذخائر مما تستعمل عليه وحيازة قنابل بقصد استخدامها فى أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

كما نسب النائب العام للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع فى استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعى لدى جماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.