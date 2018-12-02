مصر | الجنح تقضي بالسجن 3 سنوات لـ"لص الشقق السكنية" في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنح تقضي بالسجن 3 سنوات لـ"لص الشقق السكنية" في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح البساتين، برئاسة المستشار مراد عبد الحي، وأمانة سر حسين قطب، بالحبس 3 سنوات لعاطل تخصص في سرقة المنازل، بدائرة القسم. وتعود تفاصيل القضية التي حملت رقم 21985 لسنة 2018 جنح البساتين، إلى ورود بلاغ لقسم شرطة البساتين من موظف يفيد باكتشافه سرقة أجهزة إلكترونية من داخل شقته بدائرة القسم. وبالانتقال والفحص وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنزل، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ش.ا"، وبتقنين الإجراءت تم القبض عليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وباستدعاء المجني عليه تعرف عليها واتهامه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، وأحالته لمحكمة الجنح التي أصدرت قرارها السابق.

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