مصر | تأجيل محاكمة زوج ساوم طليقته بنشر صور عارية لها على الإنترنت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة زوج ساوم طليقته بنشر صور عارية لها على الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، محاكمة متهم هدد طليقته بإفشاء أمور مخدشة بالشرف لجلسة 3 فبراير المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، وعلي أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب، وعزت فاروق.

واتهمت النيابة العامة "أحمد.ج"، بأنه هدد طليقته المجني عليها بنشر صور عارية لها عبر تطبيق التوصل الاجتماعي "whats app" وكان ذلك التهديد مصحوبًا بأن تدفع له مبلغ 200 ألف جنيه للامتناع عن نشر تلك الصور أو إرسالها إلى أقاربها ومعارفها.