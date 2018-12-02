مصر | وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة جديدة من الضباط المتخصصين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة جديدة من الضباط المتخصصين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، مراسم تخريج دفعة من طلبة قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة "الدفعة الأصلية" للعام الدراسي 2017/2018، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور عدد من مساعدي الوزير وقيادات الأكاديمية.

وحلف الخريجون اليمين، أمام الوزير، وذلك تمهيدا لاستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية.

ووجه وزير الداخلية خلال مراسم التخرج التهنئة للخريجين الجدد، مشيرًا إلى أنهم يمثلون إضافة حقيقية لدفع مسيرة العمل الأمني، من خلال دعم مختلف المواقع الشرطية بالعناصر البشرية المؤهلة والقادرة على أداء واجبهم فى حماية الأمن، مشددا على بذل جميع الجهود للحفاظ على ما جرى تحقيقه من نجاحات أمنية خلال المرحلة الماضية، مؤكدا أن أول متطلبات العمل في جهاز الشرطة، هو التحلي بالانضباط والالتزام والإخلاص كونهم المنطلق الرئيسي نحو كسب ثقة المواطنين.