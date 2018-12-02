أخبار مصر | هاني ضاحي يستقبل زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام في السعودية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني ضاحي يستقبل زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام في السعودية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق والمقرر الإعلامي لنقابة المهندسين، أن المجلس الحالي يتابع بكل جد قضية المهندس علي أبو القاسم الصادر ضده حكم بالإعدام في المملكة العربية السعودية ومتابعة الموقف وكافة الإجراءات وذلك علي مدار عدة شهور ماضية، مشيرا إلى تواصل النقابة مع كافة الأجهزة المعنية حتي تم الحصول على تأجيل حكم الاعدام في مايو الماضي ثم تم تأييد حكم الإعدام الخميس 29 نوفمبر 2018 مما أدي الي تقديم طلب استرحام ملكي من قبل زوجة المهندس المتهم.

استقبل المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين السيدة ابتسام زوجة المهندس علي أبو القاسم لمتابعة آخر تطورات القضية وتابع ضاحي مع ادارة الشئون القانونية بالنقابة ماتم عرضه من أوراق ومستندات منذ تأجيل حكم الاعدام وحتي تأييده أمس الأول.

وتواصل ضاحي مع المستشار سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب لتضافر جميع الجهود معا في محاولة لاظهار الحقيقة ثم توجهت زوجة المهندس علي ابوالقاسم بمصاحبة مدير عام الشئون القانونية بالنقابة الي مكتب عاشور والذي كان في انتظارهما ومعها كل الأوراق والمستندات .

واعرب نقيب المهندسين عن تمنياته بان تظهر الحقيقة في اقرب وقت مشيرا إلى أن النقابة بذلت مافي وسعها من جهد في قضيه المهندس علي ابو القاسم منذ ان تولي المجلس الحالي مهامه ولم يتم الاعلان عن هذه الجهود في حينها علي مدار سبعة اشهر ماضيه حتي لا تؤثر سلبا علي مُتَّخِذ القرار بالسعوديه.

ولفت إلى أن هذه القضية منذ عام ٢٠١٦ والحكم الصادر كان في يناير ٢٠١٨ وصدر حكم اخر مؤيد بعده ولم نكن قد تولينا المسئولية بالنقابه وفور علمنا بالقضية في ابريل ٢٠١٨ بدانا جمع البيانا، والتحرك علي جميع المستويات بدءا من وزاره الهجرة ثم لقاء الوزيرة ثلاث مرات ثم مقابلة النائب العام المصري الذي قام بدور كبير في اعاده التحقيق والقبض علي مجموعه تتاجر في المواد المخدره منهم بعض المتهمين بالقضيه وتواصله مع سلطات التحقيق بالسعوديه وارسال كل المعلومات المستجدة بعد اعادة التحقيق.

وتابع: محاولين بكل جهد تقديم اي معلومات جديده قد تفيد في موقف المهندس ‘‘علي‘‘ حتي الاسبوع الماضي بالسفارة السعوديه ونحن نعلم اننا نتعامل مع قضيه صدر بها حكمين قبل تولي مسؤليه النقابه ولم نسلم بالأمر الواقع وتم العمل مع الخارجيه المصريه ووزاره الهجره والنائب العام املين في إيجاد اي مخرج والتواصل لم ينقطع مع زوجه المهندس علي وأسرته حتي مساء الامس.