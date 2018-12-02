أخبار مصر | سامح عاشور: المحاماة وطن ونسعى للنهوض بها‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور: المحاماة وطن ونسعى للنهوض بها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شبه سامح عاشور نقيب المحامين، المحاماة بالوطن، مضيفا: "دائما أقول أن المحاماة هي مصر المصغرة، وتتأثر بكل ما يحدث بها".
وقال "عاشور"، في تصريحات صحفية، إن المحاماة تأثرت بالحالة الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية كما تأثرت منظومة العدالة بأسرها، سواء الشرطة أو القضاء أو النيابة العامة.
وأكد: "على كل منا أن يضع برامج للنهوض بالمؤسسة المسئول عنها، ومهمتي ومجلس النقابة النهوض بالمحاماة، الخطأ وارد ولكن المؤكد أنه لا يوجد تعمد وهدفنا جميعا صالح المحاماة والمحامين".
وأعرب نقيب المحامين عن تفاؤله بشباب المهنة، مضيفا: "القيت خلال الماضي بعديد من الشباب المحبة المؤمنة بمهنة المحاماة جعلتني أيقن أنهم قادرون على بناء النقابة وإكمال مسيرة من سبقوهم".
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