أخبار مصر | خالد الفقي: العمال هم الأيدي المخلصة لبناء الوطن (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الفقي: العمال هم الأيدي المخلصة لبناء الوطن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، إن المسلمون احتفلوا بذكرى مولد الرسول الذي شهد عهده تحقيق للعدل بعد انتشار الفوضى وانتهاك الحقوق، حتى جاء نور النبي ليحقق اﻹسلام في اﻷرض.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة ذكرى المولد النبوي، مساء اليوم اﻷحد، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير اﻷوقاف، وجبالي المراغي رئيس اتحاد العمال.

وتحدث الفقي عن أخلاق النبي، وولاية الله له في صغره حتى كبر، موضحا قيم العمل التي رسخها الرسول في المجتمع العربي واﻷمة اﻹسلامية كلها.

وأوضح الفقي أن العمال هم اﻷيدي المخلصة داخل المصانع والشركات التي تعمل لبناء الوطن، مؤكدا أن العمال عليهم أن يدعموا جبهة الوطن الداخلية ودعم الوطن وعدم السماح للفتنة التي تفرقنا.

وطالب العمال بضرورة العمل بقوة من أجل زيادة الانتاج، مشيدا بدور الشرطة والجيش التي تحمي الوطن بعيون ساهرة ضد مخاطر اﻹرهاب وغيرها من المخاطر.

كانت قد بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وتلاوة أيات بينات من الذكر الحكيم.