أخبار مصر | سامح عاشور يكشف عن الأماكن المقترحة لبناء مشاريع النقابة الجديدة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور يكشف عن الأماكن المقترحة لبناء مشاريع النقابة الجديدة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سامح عاشور نقيب المحامين، عن الأماكن المقترحة لإنشاء مشاريع النقابة المتمثلة في 3 مستشفيات ومول تجاري.

وأوضح "عاشور" أن الأماكن المقترحة لبناء المستشفيات هي العاصمة الإدارية الجديدة، و6أكتوبر، والإسكندرية، إضافة لبناء المول التجاري بالعاصمة الإدارية.

وأضاف: "القرض كان في البداية 160 مليون يورو، ثم أضيف 12 مليون أخرين لشراء الأراضي التي ستقام عليها المشاريع، ليصل إلى 172 مليون، بفائدة 1.43 % سنويا، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات مدة إنشاء المشاريع، على أن يسدد خلال 20 عاما".

وشدد نقيب المحامين: "النقابة اشترطت أن تكون المشاريع هي الوحيدة الضامنة لسداد أقساط القرض، ولا يوجد أي ضمان أخر، ولن تدفع النقابة مليم واحدا، والشركة الممولة وافقت على ذلك، والنقابة استنت سنة بإسناد تنفيذ مشاريعها خلال السنوات الماضية لقطع ألسنة من يتقولون، إضافة للكفاءة الكبيرة في التنفيذ".

وتابع: "عرضنا المشروع على وزارة الانتاج الحربي، وأكدت الشركة الهندسية التابعة لها جدوى المشروع، ونفذت مناقصة وتم اختيار الشركة المنفذة للمشروع على أن تقدم خطاب ضمان بقيمة القرض لحين الانتهاء من تنفيذ المشروعات وتكون هي الضامن بعد ذلك لجهة التمويل".

واستطرد: "نجرى مباحثات مع شركات إدارة عالمية لمثل تلك المشاريع، على أن يكون الاتفاق أن تسدد قسط المشروع وما يتبقى من الأرباح سيقتسم بين شركة الإدارة والنقابة"، مؤكدا: "التمويل بلا أي مخاطر على النقابة".