أخبار مصر | رئيس البرلمان يلتقي السفير النرويجي بالقاهرة لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يلتقي السفير النرويجي بالقاهرة لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، "ستين أرنه روسنس" سفير مملكة النرويج بالقاهرة، لبحث سبل دعم العلاقات مع النرويج بوصفها بلد صديق.

وأشاد الدكتور عبدالعال، حسب البيان الصحفي، الصادر اليوم الأحد، بالعلاقات البرلمانية بين البلدين، داعيًا إلى تعزيزها وتبادل الزيارات بين أعضاء البرلمانين المصرى والنرويجي، والتنسيق فى المحافل الدولية.

ودعى "عبدالعال" السفير النرويجي إلى بذل المزيد من الجهد خلال فترة رئاسته لبعثة بلاده فى مصر من أجل النهوض بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

ومن جانبه، عبر "ستين أرنه روسنس" سفير النرويج بالقاهرة عن امتنانه بهذا اللقاء، واصفًا العلاقات بين البلدين بالتاريخية والطيبة، والتى لم تشهد أى أمور تعكر صفوها من قبل، مؤكدًا حرصه لقاء الدكتور رئيس المجلس في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

كما أكد السفير النرويجي، وفقا للبيان على أن مهمته الأساسية هى الدفع بالعلاقات بين البلدين نحو المزيد من التطور والشراكة، وأن النرويج دائمًا ماتنظر إلى مصر وحضارتها بشغف خاص، مؤكدًا على دعم النرويج للدولة المصرية في كافة جهود الإصلاح التى تتبنها القيادة السياسية المصرية.