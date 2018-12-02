أخبار مصر | لارتدائها الزي المصري.. إحدى البائعات بمعرض "تراثيات 2" تجذب أنظار الجمهور (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لارتدائها الزي المصري.. إحدى البائعات بمعرض "تراثيات 2" تجذب أنظار الجمهور (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سهير سيد إحدى العارضات بمعرض تراثيات 2 والذي أقامته إدارة متحف الفن الإسلامي في محطة مترو أنفاق محمد نجيب، إن الزي المصري يجذب الجميع سواء المصريين أو العرب أو غير العرب، وقد تم تكريمها من قبل عدة مرات في محافل دولية بنفس الزي.

وأوضحت سهير في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365 الإلكترونية، أنها أجادت صنع التماثيل الفخارية، والتي تحكي الشعبيات المصرية الأصيلة، والتي اعتادت أن تشاؤك بها في المعارض سواء المحلية أو الدولية.

وأضافت سهير أن معرض تراثيات 2 المقام اليوم من إدارة متحف الفن الإسلامي في مترو الأنفاق يعد فكرة جيدة لربط الجمهور بالتراث الشعبي المصري، وأشارت أنها من خلال مصنوعاتها تحكي التراث المصري المتمثل في بائع البطيخ، وفريق أم كلثوم، والقصبجي عازف العود، والفلاح المصرى يجلس لمائدة إفطاره، وبائع العرقسوس.

وختمت تصريحاتها للفجر بأن منتجاتها يقبل عليها الجميع وإن كان السائح العربي هو الأكثر إقبالًا عليها، لما تمثل له من تراث يعتبره جزءًا من ثقافته، وأوضحت أن أسعار منتجاتها في متناول الجميع.

جاء ذلك على هامش معرض "تراثيات 2" الذي أقامه متحف الإسلامي صباح اليوم الأحد بمحطة مترو محمد نجيب للحرف التراثية، بالتعاون بين وزارة الآثار والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.