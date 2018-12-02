أخبار مصر | "عبدالعال": الاهتمام المشترك في المحافل الدولية يؤكد قوة الروابط المصرية الفرنسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال": الاهتمام المشترك في المحافل الدولية يؤكد قوة الروابط المصرية الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، رئيس لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية الفرنسية والوفد المرافق له، وقال الدكتور علي عبدالعال، إن العلاقات تاريخية بين مصر وفرنسا، والتطورات الإيجابية التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، سواء على المستوى البرلماني أو السياسي، تؤكد ذلك.

وأضاف عبدالعال، خلال لقائه برئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الفرنسي، أن ما زيارات الوفود البرلمانية والسياسية بين البلدين، إضافة إلى التنسيق المشترك بين البلدين تجاه كافة القضايا محل الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية التي تجمع بينهما، تؤكد قوة الروابط المصرية الفرنسية.

جاء ذلك بحضور المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، واللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائب أيمن أبوالعلا، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية مع فرنسا.

من جانبه، أعرب رئيس لجنة الدفاع الفرنسية عن شكره وتقديره على اللقاء، مشيرًا إلى أنه خلال زيارته لمصر، لحضور معرض الدفاع والأسلحة، كان لديه حرص على هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وتطرق رئيس اللجنة في حديثه إلى المظاهرات الجارية في فرنسا، موضحًا، أنها كانت في البداية مظاهرات للتعبير عن الرأي، لكنها تطورت إلى أعمال تخريبية، مضيفًا أنه رغم حرص بلاده على الاستماع إلى كافة الآراء وشكوى المواطنين، إلا أن هذا لن يمنعها من المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية التي تراها ضرورية لعودة ريادة فرنسا على المستويين الأوروبي والعالمي، مشيرًا إلى الإصلاحات الاقتصادية الشجاعة التي تتبناها مصر والكثير من المشروعات التنموية الكبيرة التي تقوم بها الدولة.

وخلال اللقاء، تطرق الدكتور عبدالعال إلى دور مصر في الدفاع عن أمن أوروبا، سواء من خلال تحجيم الهجرة غير المشروعة أو مواجهة الإرهاب، وهو الأمر الذي أشاد به رئيس لجنة الدفاع الفرنسية، مشيرًا إلى أن فرنسا ومصر بينهما شراكة إستراتيجية في العديد من المجالات، على نحو يفرض التنسيق والتشاور المستمر بينهما تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمات القائمة في كل من ليبيا وسوريا إضافة إلى القضية الفلسطينية.