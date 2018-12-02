شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن حذف «3 فئات» من البطاقات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد كمال، المتحدث الإعلامي لوزارة التموين، إن شكاوى عدد من المواطنين من نقص الأفراد المقيدة على بطاقاتهم التموينية يرجع لاتخاذ الوزارة إجراء بحذف جميع المتوفّين والمسافرين والأسماء المكررة بداية من الشهر الجاري، حرصًا على مخصصات دعم المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، على أن تستمر المكاتب التموينية في تلقي طلبات أداء الخدمة الخاصة بالتظلمات من حذف غير المستحقين.

وأضاف «كمال»، في بيان، الأحد، أن الوزارة أتاحت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إمكانية تحديث وتعديل البيانات المسجلة على البطاقات التموينية من خلال الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى فتح الباب أمام تظلمات المواطنين من عمليات التنقية، ما دفع الوزارة لحذف غير المستحقين بداية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن جميع المواطنين المتضررين من عمليات الحذف عليهم استكمال بيانات جميع المقيدين على بطاقاتهم التموينية، فيما سيجري إعادة الأفراد المحذوفين حال إثبات صحة بياناتها.

وأكد متحدث وزارة التموين أن الوزارة ستتيح تلقي طلبات التظلمات من عمليات تنقية البطاقات، حتى اكتمال تصحيح قاعدة البيانات والتأكد من صحة بيانات كل فرد مقيد عليها.

وناشد «كمال»، المواطنين الذين وجدوا نقصًا في الأفراد في البطاقات التموينية التقدم بتظلم من خلال التوجه لمكتب التموين، وطلب استمارة أداء الخدمة وتدوين جميع البيانات الخاصة بالأسرة خاصة الرقم القومي.

وقال إن الاطلاع على قواعد البيانات وتصحيح الخطأ إذا كان الفرد المحذوف مستحق للدعم التمويني خلال أسبوعين، لافتًا إلى أن الوزارة قامت منذ ثلاثة أشهر بإتاحة تصحيح البيانات على موقع إدارة «دعم مصر»، وتم حذف كل الأفراد المسافرين أو المتوفّين أو الموجودين على أكثر من بطاقة.

كان عدد من المواطنين فوجئوا بنقص الأفراد في البطاقات التموينية الأحد.