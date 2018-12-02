شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتحديد نسب التعويضات ببعض المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بتحديد نسب التعويضات لبعض المشروعات. وحدد القرار يوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر الجارى، آخر موعد لاستقبال الطلبات الخاصة بدراسة جداول نسب التعويضات عن العقود التي لم يصدر بشأنها جداول نسب.

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