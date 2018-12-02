شكرا لقرائتكم خبر عن "العصار" يتفق مع وزير الدفاع الإماراتى على بحث فرص التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، محمد بن حمد أحمد البواردى، وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتية، ويأتى هذا اللقاء على هامش انطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX-2018 المقام لأول مرة فى مصر خلال الفترة من 3-5 ديسمبر الجارى.

تم خلال اللقاء الترحيب بالسيد محمد البواردى والوفد المرافق والتأكيد على العلاقات التاريخية الثنائية للبلدين الشقيقين ، إلى جانب تثمين المشاركة الفعالة لعدد (24) شركة إماراتية فى هذا المعرض الذى يعد من أهم المعارض على المستوى الإقليمى والعالمى ويعتبر ملتقى لتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية بين المشاركين كما يعد فرصة للإطلاع على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى الصناعات الدفاعية فى دولة الإمارات وتبادل الخبرات بينها وبين شركات الإنتاج الحربي والشركات المصرية والعالمية المشاركة فى المعرض.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أهم معروضات الشركات المشاركة فى المعرض وأهميته لفتح مجالات للتعاون وعقد الشراكات الثنائية ، كما تم إستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجيية والبشرية المتوفرة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي والتى تعتبر قاعدة صناعية يتم الإنطلاق منها إلى عقد شراكات مع الشركات المناظرة لها من دولة الإمارات.

واتفق الطرفان على أهمية تبادل الزيارات من المتخصصين من الجانبين للإطلاع على إمكانيات كل طرف لتنفيذ مشروع مشترك يكلل بالنجاح ليكون بداية لمشروعات مشتركة أخرى.