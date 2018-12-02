شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى: تنفيذ أنشطة لتنمية مهارات الأطفال بدور الحضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم الهلال الأحمر المصرى اليوم احتفالية كبرى لدور الحضانة وأندية الطفل التابعة للهلال، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للطفولة، بمقر الهلال الأحمر المصرى بمدينة نصر، بهدف رسم البهجة على وجوه الأطفال بحضور كل من الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصرى، والدكتور حسن البيلاوى الأمين العام للمجلس العربى للطفولة والتنمية، ومحمد سيد وكيل وزارة التضامن بالقاهرة وذلك فى إطار رسم البهجة على وجوه الأطفال.









وأكدت الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصرى، على الدور الكبير الذى يتم من خلال الحضانات وأندية الطفل التابعة للهلال، حيث تقدم الحضانات للأطفال من سن 3 وحتى 6 سنوات العديد من الأنشطة التى تساعدهم على تنمية مهاراتهم وثقل خبراتهم الحياتية الأمر الذى يساعد على تنمية الطفل مبكرا، كما أن الهلال الأحمر يقوم بعمل مسح شامل فى المناطق العشوائية بهدف مساعدة الأسر المقيمين بها، وحثهم على استمرار أولادهم فى التعليم والتكفل بالمصروفات الدراسية للأسر الأولى بالرعاية والتى يتسرب أولادها من التعليم بسبب عدم استاطعتهم سداد المصروفات الدراسية.

















فيما وجهت الدكتورة مؤمنة كامل ، الشكر للمشاركين ودعمهم المستمر لمقرات الهلال الأحمر المصرى حتى يقومو بدورهم فى تنفيذ الأنشطة المختلفة للاطفال، لافتا الى انه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على مشاركة الاطفال المهاجرين من العديد من الدول مثل السوريين والافارقة فى مثل هذه الفاعليات .

من جانبه أوضح الدكتور كمال الفكى منسق المشاريع بالمجلس العربى للطفولة والتنمية ان المجلس فى تعاون مستمر مع الهلال الاحمر المصرى من أجل تنفيذ البرامج المختلفة لدعم الأطفال ،كما أن المجلس أجرى دراسة عن الاطفال خلال عام 2012 فى 7 دول عربية وهم السودان ولبنان ومصر واليمن والاردن والجزائر حول البرامج المقدمة لهم وتببن من الدراسة أن 81% من الاطفال ليست لديهم يد بما يقدم لهم من برامج فى العالم العربى، لافتا الى ان المجلس يقوم حاليا بتنفيذ العديد من المشروعات والانشطة من أجل دعم الطفل وكذلك الأطفال ذات عرضه فى الشوارع من خلال إعادة تأهيلهم وتعليمهم

وأضاف انه يتم تنفيذ مشروع حاليا " تربية الأمل " فى بعض الدول العربية ومنها مصر لتأهيل ودمج الأاطفال تحت عنوان " انا اخترت الأمل " وانه يتم العمل على عده محاور منها تغيير نظره المجتمع للطفل المعرض للشارع وكذلك توفير المعلومات عن الاطفال بالشوارع اضالفة الى بناء قدرات العاملين مع هؤلاء الاطفال بجانب تأهيل الأاطفال وإعادة دمجهم .

فيما قدم الاطفال المشاركين فقرات غنائية وشعرية وثقافية ،كما قامت الدكتورة مؤمنة كامل بإفتتاح معرض منتجات ورسومات الاطفال وابدى المشاركين من الحضور اعجابهم بأعمال الأطفال .



























