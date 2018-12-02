شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد أول وزير النقل يتفقد المجرى الملاحى بين الأقصر وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بناء على تكليفات الدكتور هشام عرفات وزير النقل بضرورة المتابعة المستمرة للمجرى الملاحي لضمان سير الفنادق العائمة وعمل التكريك اللازم لمناطق الاختناقات مابين اسوان والأقصر تفقد الدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل وعبد العظيم طربق رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى المسار الملاحي بين أسوان والأقصر للتأكد من خلوه من العوائق ومتابعة أعمال التكريك لضمان سير الفنادق العائمة بدون مشاكل حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال التكريك في موقعين بين أسوان وإسنا وهما موقع كومبو وموقع سلوى بحرى.

وتفقد مساعد أول وزير النقل ورئيس هيئة النقل النهرى وفق بيان صحفى المسار الملاحي بين الاقصر واسنا وبصفة خاصة منطقة بين الجبلين والماريس والتأكد من عمل ووضع الشمندورات في الممر الملاحي بأماكن الاختناقات في المسافة بين اسوان والاقصر (65 شمندورة و 180 عوامة تقوم الهيئة العامة للنقل النهري بوضعه بواسطة المهندسين والفنيين.