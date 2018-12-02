شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم الإسلام فى أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم أخذ تمويل لبدء مشروع من البنك. وأوضح فيه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا ليس قرضا وإنما تمويلا من البنك لبدء المشروع ويحتاج من الشخص المتقدم تقديم دراسة جدوى وسجل تجارى واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك؛ لتقييمها من خلال اللجنة الموكلة بذلك في البنك، ومن ثم الموافقة على التمويل مع منح البنك جزء من الأرباح وهذا جائز شرعا.

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