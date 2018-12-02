أخبار مصر | وزيرة التخطيط: مصر استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي 5,3% (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التخطيط: مصر استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي 5,3% (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن المشروع يعكس حالة من التنسيق والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة لمواصلة المشروعات القومية فهو يوازى في أهميته الحرب ضد الإرهاب.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها في فعاليات الاحتفال بافتتاح تطوير المرحلة الأولى من عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية بمشروع 2 كفاية، أن مصر استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي 5,3% وهو يعد الأعلى خلال العشر سنوات الماضية ونستهدف تحقيق معدلات اعلى وهو ما يرتبطا ارتباطا وثيقا بضبط معدلات النمو السكاني فالزيادة في معدل النمو الاقتصادي ينعكس إيجابيا على الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي وبالتالي زيادة الخدمات المقدمة للفرد.

وأشارت السعيد إلى وجود زيادة متسارعة في معدلات النمو السكاني وأن التعداد السكان لمصر يوازى التعداد السكانى ل 5 دول أوروبية ذات الاقتصاد المتقدم، مؤكدة أن الموارد البشرية لكى تصبح ثروة لابد من توفير الإمكانات والموارد اللازمة لتحسين استغلالها من خلال تحسين منظومة التعليم والصحة وغيرها ومن خلال ضبط وتيرة معدلات النمو السكاني.

هذا وقد تم خلال اللقاء تم افتتاح 3 عيادات بالفيدو كونفراس في محافظات الاقصر وقنا واسيوط عرض لفيلما تسجيليا حول برنامج 2 كفاية.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، وعدد واسع من رؤساء الجمعيات الاهلية.