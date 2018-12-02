أخبار مصر | شوقي علام: القضية السكانية تتعلق بعدد من الأسباب الخاصة بالثقافة والعادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي علام: القضية السكانية تتعلق بعدد من الأسباب الخاصة بالثقافة والعادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، أن الواقع خير دليل على حجم المشكلة فهو يفصح عن مشكلة حقيقية متعلقة بالأمن القومي، ولابد من تضافر كافة الجهود على كافة المستويات وأن القضية السكانية تتعلق بعدد من الأسباب الخاصة بالثقافة والعادات والفهم الخاطئ والمغلوط لصحيح الدين.

وأشار علام خلال كلمته في فعاليات الاحتفال بافتتاح تطوير المرحلة الأولى من عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية بمشروع 2 كفاية، أن دار الإفتاء مازالت مستقرة على مشروعية تنظيم الأسرة وأن الأمر عندما يتعلق بالأمن القومي بصبح الزاما وواجبا وقد تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي على إصدار كتيب يحمل الأفكار والمفاهيم الدينية الصحيحة ليتم توزيعه على نطاق واسع.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، وعدد واسع من رؤساء الجمعيات الاهلية.