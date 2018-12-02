أخبار مصر | دعوي قضائية لإلزام الحكومة بترقيم وترخيص التوكتوك‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوي قضائية لإلزام الحكومة بترقيم وترخيص التوكتوك‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام أيمن محفوظ المحامي، أول دعوى قضائية حملت رقم 12460 لسنة 73 قضائية شق مستعجل، لإلزام الحكومة بترقيم وترخيص التوكتوك، ضد وزير التنميه المحلية بصفته أمام مجلس الدولة.

طالب فيها وبشكل مستعجل إلغاء قرار الوزير السلبي بعدم ترقيم وتراخيص التوكتوك، وجاءت تلك الخطوه من "محفوظ" بعد انتشار جرائم خاصة بجرائم التوكتوك.

وجاء فى البلاغ، قد ساعد ظهور التوكتوك وخاصة أنه مركبة قد يستحيل معرفة قائدها لأنها غير مرقمة أو مرخصة فيسهل هروب الجاني من العقوبه مما يشجع علي ارتكاب الجريمة وكذلك سهولة التصرف في المركبة بالبيع يشجع على السرقة التي قد تصل إلى القتل من أجل الحصول على المركبة من قائده، وكذلك أنتج التوكتوك مشاكل اجتماعية ونفسية وهدم مهن كثيره التجأ أصحابها لقياده التوكتوك، ناهيك عن مشاكل المرور ومشاكل أخرى كثيره ولا حل للخروج من إمبرطورية التوكتوك.

وأضافت الدعوى، لا حل للخروج من إمبراطورية التوكتوك إلا بالقانون وتقنين وترقيم وتراخيص لتلك المركبة وأن يكون الترخيص إجباريا وإلزاميا على كل الأحياء وعمل ضوابط لقائديه ومسارات محددة حماية لمجتمعنا وحفاظا على شبابنا.