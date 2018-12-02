أخبار مصر | "الطيران المدني" تشارك في مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس "سي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطيران المدني" تشارك في مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس "سي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك وزارة الطيران المدني اعتبارا من اليوم الأحد في مبادرة رئيس الجمهورية تحت عنوان (100 مليون صحة) للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية من خلال الكشف على العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأشاد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بالتعاون المثمر والتنسيق الفعال بين الوزارتين وتواجد مجموعة من فرق العمل الطبية المتكاملة من وزارة الصحة بمقر وزارة الطيران المدني لإجراء الكشف على العاملين تيسيرًا عليهم و الاطمئنان على صحتهم حتى يتسنى لهم العمل بشكل أمثل داخل منظومة الطيران المدنى وأضاف المصري أن هذة المبادرة تسهم في نشر الوعي الصحي لدى العاملين، وتعريفهم بالأعراض المبدئية وتوجيههم بطرق العلاج والوقاية من تلك الأمراض والأوبئة خاصة المعدية منها.

جدير بالذكر أن وزارة الطيران المدني من أولى الوزارات التي بدأت في تطبيق وتفعيل هذه المبادرة، ومن المقرر أن تستمر هذه الحملة بالكشف على العاملين داخل الوزارة لمدة أسبوعين تحت إشراف الدكتور مدحت بهي الدين مدير عام الشئون العلاجية والمشرف على العيادات الطبية بالوزارة.

وأضاف الدكتور مدحت أن وزارة الطيران المدني ترحب بمثل هذة الحملات التي تخدم وتهتم في الأساس بالعامل الذي يعد المحرك الرئيسي لمنظومة العمل داخل قطاع الطيران، وأوضح أن الوزارة تمتلك منظومة علاجية وطبية متكاملة داخل مقر الوزارة تشمل عيادات طبية متكاملة لجميع التخصصات وحجرات أشعة ومعمل للتحاليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية بما يكفل لجميع العاملين حياة صحية سليمة.

