أخبار مصر | "التضامن" تعلن حاجتها لوظيفة "مشرف إدارة حالة" بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تعلن حاجتها لوظيفة "مشرف إدارة حالة" بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى عن حاجتها 2 موظف، للعمل بالإسكندرية - إدارات التضامن الاجتماعي "يقتصر التقديم علي سكان محافظة الإسكندرية فقط"، علي أن يكون آخر موعد للتقديم: 9 ديسمبر 2018

نبذة عن المشروع:

في اطار خطة عمل وزارة التضامن الاجتماعي مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف- مصر" لإيجاد بيئة داعمة لرعاية الطفل والأسرة وحمايتهم ورفاهيتهم، تسعى كل من وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة يونيسف في مصر لاستثمار الطاقات والجهود للمساهمة في تحسين القدرات، وتحسين النظم والخدمات التي تستهدف الأطفال مع إعطاء الأولوية للفئات المهمشة والأكثر فقراً. ولذلك تعمل وزارة التضامن الاجتماعي مع اليونيسف لتعزيز نظام الرعاية للاطفال دون رعاية مناسبة ودعم منهجية ادارة الحالة في خدماتها وتنمية قدرات الاخصائيين الاجتماعيين في مختلف المؤسسات والوحدات على الصعيدين الوطني والمحلي.

المهام الوظيفية:

- إدارة ملفات الحالة للأطفال المحولين لخدمات قطاع الرعاية من الأطفال المعرضين للخطر.

- التنسيق داخليا مع الإدارات المعنية (الأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعى والتأهيل).

- تلقي الحالات المحولة من خط نجدة الطفل ولجان الحماية الفرعية وتقديم خدمات الوزارة لها.

- رصد المشكلات والظواهر السلبية التي تعرض الأطفال للخطر في المحافظة وتحديد أسبابها وإعداد تقارير ورفعها إلى وحدة الحماية المركزية لبحث سبل التعامل معا.

- التنسيق والتشبيك مع الجهات الحكومية المختلفة وجمعيات المجتمع المدني للتأكد من تنفيذ الخدمات الموضوعة للأطفال.

- استقبال وتصنيف الحالات المتقدمة لطلب الخدمة

- تقدير احتياجات الحالة ووضع تصور أولي لجهات تقديم الخدمة

- متابعة تحويل الحالة للجهة المختصة لتقديم الخدمة ومتابعة مسارات الإحالة الداخلية بالوزارة والخارجية.

- توزيع الحالات على مديري الحالات.

- تجميع ومراجعة وتحليل التقارير الشهرية الواردة من الادارات وإعداد التقارير الدورية عن عمل الوحدة .

- المشاركة في رسم خطط بناء قدرات وتحديد الاحتياجات التدريبية لفريق العمل بالوحدة وتقديم الدعم الفني للفريق.

- الإشراف على إعداد جدول الأعمال لمديري الحالات

- تنفيذ زيارات ميدانية للمتابعة الدورية على اداء الأخصائيين في الادارات وتقديم الدعم الفني.

- متابعة وتقييم أداء مديري الحالات والتحقق من قيامهم بوظائفهم بكفائه وفاعليه وتوثيق ذلك.

- تقديم مقترحات لتطوير الأداء وتحسين الخدمات التأهيلية.

شروط التقدم:

- يجب ان يكون حاصلاً على مؤهل عال في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم نفس

- خبرة لا تقل عن ٥ سنوات في مجال الطفولة / الخدمة الاجتماعية / حماية الطفل

- إتقان استخدام برامج الحاسوب (حاصل على شهادة ّICDL)

- لا يقل السن عن ٣٥ عام ولا يزيد عن ٤٥ عام

- التفرغ التام

- قادر على إدارة فريق عمل

- الاتزان والثبات الانفعالي (ضرورة تطبيق واجتياز اختبارات الاتزان والثبات الانفعالي كشروط للتوظيف)

- القدرة على إقامة علاقة مهنية مع العملاء

- القدرة على اتخاذ القرارات بمشاركة الأطفال وأسرهم

- التفاوض وإدارة المشاكل والنزاعات

- دعم الأشخاص / المجموعات والعمل على تحفيزهم

- التمتع بالمرونة والانفتاح على التغيرات والتكيف مع الاختلافات الثقافية

- القدرة على كتابة التقارير وإصدار إحصائيات دورية

- التمتع بمهارات التدريب وبناء قدرات فرق العمل

- التمتع بمهارات العرض والتقديم

كيفية التقديم: