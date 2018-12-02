أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة: تعاون مرتقب مع "الصحفيين" في مجال التدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة: تعاون مرتقب مع "الصحفيين" في مجال التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، عن سعادته بالمستوى الذي أُسس عليه معهد تدريب الصحفسين، الذيت تم افتتاحه بالنقابة، اليوم، وأثنى على التجهيزات الفنية واللوجستية الحديثة التي تخدم مجال الإعلام في مصر، مشيرًا إلى أنه إبداع في المجالات المختلفة لوسائل الاذاعة والبث التليفزيوني.

وأضاف الوزير خلال افتتاح معهد التدريب والتكنولوجيا، أن هناك تعاون بين الوزارة والنقابة للتدريب في مجال الإعلام ستفيد جميع مراكز الشباب.