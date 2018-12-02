أخبار مصر | وكيل "اقتصادية النواب" يطالب بتقنين أوضاع الـ"توك توك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "اقتصادية النواب" يطالب بتقنين أوضاع الـ"توك توك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وطالب في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بحصر دقيق لاعداد التوك توك بجميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، ووضع جدول زمنى بتوقيتات محددة لإنهاء التراخيص، خاصة أن قضايا التوك توك غير المرخص تعتبر مشكلة أمن قومى وتهدد العديد من الصناعات الحرفية التى انتقل من يعملون بها للعمل فى مهنة سائق توك توك، مركدًا أن الكثيرين يتركون حرفهم وتعليمهم ويتجهون إلى الكسب السريع من خلال العمل على التوك توك، مضيفا أن معدلات الجرائم التى تتم بكل المحافظات والمرتبطة بالتوك توك كبيرة وفى تزايد مستمر مما يستوجب الانتهاء من إصدار التراخيص ومتابعة عملهم.
كما طالب، بإنهاء ازمة تراخيص التوكتوك ووضع ضوابط وشروط صارمة لها خاصة فيما يتعلق بعمر من يتم استخراج تراخيص له، لان ظاهرة وجود أطفال صغار اقل من 15 سنة اصبحت منتشرة بصورة غير مسبوقة بين سائقى التوك توك وحتى يتم حظر منح تراخيص قيادة للأطفال الصغار.
أيضًا طالب بتقنين أوضاع الـ"توك توك" بوضعها وإعدادها الحالية وعدم إصدار أية تراخيص جديدة، خاصة أن استخدام المواطنين الـتوك توك" كوسيلة نقل جعلهم يستقلونه فى المسافات الصغيرة جدا والتى لا تستحق استخدام وسيلة مواصلات، مؤكدًا أن عمل الشباب وأصحاب المهن فى قيادة المركبة، أدى إلى ضياع عدد كبير من العمالة الفنية الماهرة فى العديد من المهن والصناعات الحرفية.
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