مصر | بينهم أقدم سجين في مصر.. الإفراج عن 237 نزيلا على مستوى سجون الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينهم أقدم سجين في مصر.. الإفراج عن 237 نزيلا على مستوى سجون الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة. وانتهت أعمال اللجنة إلى انطباق القرار على ٢٣٧ نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، من بينهم النزيل "كمال. ث. ع" المودع بسجن شديد الحراسة بالمنيا، وذلك عقب قضائه 45 عامًا في محبسه. جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية بتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، واستكمالًا لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ٤٤٥ لسنه ٢٠١٨ الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.

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