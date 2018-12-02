مصر | "الداخلية" توزع 5000 عبوة حلوى على المرضى وذويهم من نزلاء بعض المستشفيات الحكومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" توزع 5000 عبوة حلوى على المرضى وذويهم من نزلاء بعض المستشفيات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعد قطاع المؤسسات بوزارة الداخلية، (5000) عبوة حلوى للمشاركة في الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وتوزيعها باسم الوزارة من خلال جمعية "أمان الخير" على المرضى وذويهم من نزلاء الأقسام المجانية ببعض المستشفيات الحكومية تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين جهاز الشرطة وكافة فئات المجتمع، وذلك في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به الوزارة.

ولاقت تلك المبادرة تفاعلًا كبيرًا من نزلاء المستشفيات وكان لها أطيب الأثر في نفوسهم.

وفي الإطار ذاته، تقدمت إدارات مستشفيات (57357- الأطفال الجامعي التخصصي "أبوالريش الياباني"- جامعة القاهرة- جامعة الأزهر- المعهد القومي للأورام- مؤسسة مجدي يعقوب- شفاء الأورمان بالأقصر) بخطابات الشكر والتقدير، التي ثمنت فيها جهود وزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار اضطلاع كافة قطاعات وزارة الداخلية بتفعيل مبادرة "كلنا واحد" على كافة المستويات الإجتماعية والخدمية والإنسانية انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين.