مصر | ضبط 5 أشخاص حال تنقيبهم عن الآثار بسقارة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالمنطقة الأثرية بسقارة.

وتلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، إخطارًا مفاده أنه حال مرور قوة أمنية على المنطقة الأثرية بمنطقة جنوب سقارة، شاهدوا بعض الأشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنطقة، ولدى مشاهدتهم للقوات فروا هاربين، وبالفحص تم العثور على حفرة بأبعاد ( 1× 2م وعمق 4م تقريبًا).

وتم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وعددهم 5 أشخاص، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخص آخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.