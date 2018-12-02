مصر | تأجيل نظر إهانة "البلتاجي" للقضاء بـ"اقتحام الحدود الشرقية" لـ15 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل نظر إهانة "البلتاجي" للقضاء بـ"اقتحام الحدود الشرقية" لـ15 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر التهمة الموجهه للقيادي محمد البلتاجي بإهانة القضاء خلال نظر جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 15 ديسمبر الجاري كطلب المتهم بحضور المحامي الأصيل مع التنبية على المحامي المنتدب بالحضور مع استمرار حبس المتهم.

وكانت المحكمة في جلستها السابقة أثناء الاستماع لشاهدي الإثبات، رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، ورئيس مخابرات شمال سيناء، لاحظت أن المتهم محمد البلتاجي قد ضحك بسخرية إثر قرار المحكمة لمنعه من الاسترسال في توجيه الأسئلة، وطلبت منه عدم الاسترسال ووجهت له تهمة الإهانة عملا بحقها المقرر من المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لإهانته المحكمة في جلسة علنية.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة، ورفض الدفاع الحضور في التهمة الموجهة للمتهم، وأمرت المحكمة حينها بإبعاد المتهم خارج المحكمة للتشويش عليها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

