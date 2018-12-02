مصر | تعرف على الأحكام الصادرة نهائيا ضد "البلتاجي "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الأحكام الصادرة نهائيا ضد "البلتاجي " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت النيابة العامة أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره خلال نظر التهمة الموجهه للقيادي محمد البلتاجي بإهانة القضاء خلال نظر جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، بأنه نفاذا لقرار المحكمة بالجلسة السابقة بانتداب محامي للدفاع عن المتهم فقد تم مخاطبة النقابة وتم ندب المحامي عاطف عبد الحي أمام المحامي بالنقض للحضور عن المتهم بجلسة اليوم.

وقدمت النيابة العامة، بيانًا منسوبًا لقطاع السجون سجن شديد الحراسة "ب" والذي يتضمن بيانًا بالقضايا التي صدر فيها أحكام ضد المتهم وهي قضايا أرقام 10490 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة و12057 لسنة 2013 جنايات قصر النيل والمحكوم في الأول السجن المشدد 20 عامًا والثانية السجن المشدد 15 سنة والجناية رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قليوب الصادر فيها حكم بالسجن المؤبد والجناية 11531 لسنة 2013 جنايات الجيزة والصادر فيها حكم بالسجن المؤبد والجناية 9585 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة المحكوم فيها بالسجن المشدد 10 سنوات والجناية 345 لسنة 2014 جنايات الإسماعلية والصادر فيها حكم بالسجن المشدد 10 سنوات والقضية رقم 201 لسنة 2014 جنايات عسكرية السويس والمحكوم فيها بالسجن المشدد 10 سنوات والقضية رقم 478 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب والصادر فيها حكم بالحبس 3 سنوات مع الشغل والقضية رقم 7673 لسنة 2018 جنح المعادي الحبس لمدة سنتين والقضية رقم 2439 لسنة 2018 جنح المعادي والمحكوم فيها الحبس لمدة سنة وكانت هذة المحكمة قد قضت بمعاقبة المتهم بالقضية 12192 لسنة 2018 جنح المعادي بالحبس سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات.

وقال القيادي محمد البلتاجي، إنه يرفض حضور المحامي المنتدب للدفاع عنه من قبل المحكمة وإنه غير موافق عليه.

وتابعت المحكمة، له أنه منتدب لأن الدفاع الخاص به رفض المثول عنه في هذة القضية المنفصلة، مطالبة بإلغاء وقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المتهم في القضايا سالفة الذكر.

وكانت المحكمة في جلستها السابقة أثناء الاستماع لشاهدي الإثبات، رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، ورئيس مخابرات شمال سيناء، لاحظت أن المتهم محمد البلتاجي قد ضحك بسخرية إثر قرار المحكمة لمنعه من الاسترسال في توجيه الأسئلة، وطلبت منه عدم الاسترسال ووجهت له تهمة الإهانة عملا بحقها المقرر من المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لإهانته المحكمة في جلسة علنية.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة، ورفض الدفاع الحضور في التهمة الموجهة للمتهم، وأمرت المحكمة حينها بإبعاد المتهم خارج المحكمة للتشويش عليها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

