مصر | "عمال سباكة".. ضبط عصابة سرقة المساكن بالدقي بعد ارتكابهم 7 وقائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمال سباكة".. ضبط عصابة سرقة المساكن بالدقي بعد ارتكابهم 7 وقائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على تشكيل عصابي بعد ارتكابه 7 سرقات شقق سكنية بالدقي والعجوزة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارًا بورود معلومات للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم الدقي، بقيام "محمد.ي.م"، عاطل، 25 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، سبق اتهامه في قضية "نصب"، و"نور.س.س"، عاطل، 30 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "شروع في سرقة"، بتشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية، متخذين دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي في مجال سرقة المساكن، عقب إيهام قاطنيها بأنهما عمال "سباكة" والقائمين على أعمال الصيانة الدورية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت قوة أمنية بإشراف العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة وسط الجيزة من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 7 وقائع بدائرة القسم وقسم شرطة العجوزة، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات مشغولات ذهبية، 7 هواتف محمولة، مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.