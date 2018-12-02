مصر | بدء نظر إهانة "البلتاجي" للقضاء بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء نظر إهانة "البلتاجي" للقضاء بـ"اقتحام الحدود الشرقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الآن الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر التهمة الموجهه للقيادي محمد البلتاجي بإهانة القضاء خلال نظر جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وكانت المحكمة في جلستها السابقة أثناء الاستماع لشاهدي الإثبات، رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، ورئيس مخابرات شمال سيناء، لاحظت أن المتهم محمد البلتاجي قد ضحك بسخرية بشكل أثر على قرار المحكمة لمنعه من الاسترسال في توجيه الأسئلة، وطلبت منه عدم الاسترسال ووجهت له تهمة الإهانة عملا بحقها المقرر من المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لإهانته المحكمة في جلسة علنية.

وطالبت النيابة، بتوقيع أقصى العقوبة، ورفض الدفاع الحضور في التهمة الموجهة للمتهم، وأمرت المحكمة حينها بإبعاد المتهم خارج المحكمة للتشويش عليها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

