مصر | حملات لشرطة المرافق على المقاهي غير المرخصة بالجيزة (صور)

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شنت شرطة المرافق بالجيزة، حملة مكبرة على المقاهي والكافتيريات بميدان المنيب وشارع البحر الأعظم، بدائرة قسم شرطة الجيزة. وأسفرت جهود الحملة التي قادها المقدم أحمد الدسوقي الضابط بإدارة شرطة المرافق بالجيزة، عن إغلاق عدد من المقاهي غير المرخصة، وتم مصادرة الكراسي والمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

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