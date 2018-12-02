شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، محمد بن أحمد البواردي، عضو مجلس الوزراء الإماراتي، وزير الدولة لشؤون الدفاع والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا لحضور المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX – 2018».

تناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحة الإقليمية في ظل الظروف الراهنة، كما ناقش الجانبان سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي عن تمنياته بنجاح معرض «ايديكس 2018» الذي يعد من أهم الملتقيات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، رحب القائد العام بمشاركة عدد من الشركات الإماراتية والوفود الرسمية بالمعرض على أرض بلدهم الثاني مصر.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.