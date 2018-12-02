شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة تكتشف أعمال سحر وشعوذة ومخدرات بمقابر قرية أم كلثوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«حقن ماكس، وسرنجات عليها دماء وبواقي بودرة مخدرات وأعمال سحر وشعوذة» هذا ما عثرت عليه الجمعية الخيرية بقرية طماي الزهايرة بالسنبلاوين، أثناء تنظيف المقابر الخاصة بالقرية.

وقال جودة العزوني، رئيس الجمعية الخيرية بطماي الزهايرة، إن «الجمعية تتولى أمر النظافة في قرى الوحدة المحلية بميت غريطة، والتي يتبعها 7 قرى، ووصلتنا شكاوى من الأهالي بسوء حالة النظافة في مقابر طماي الزهايرة، وهي بلد سيدة الغناء العربي أم كلثوم فقررنا تنظيم حملة لتنظيفها ودخل جرار النظافة ومعه العمال، ويتقدمهم أحد أبناء القرية، وكلما وجد حفرة مد يده بها فيخرج أعمالا سحرية، وملابس مكتوب عليها أسماء أشخاص من القرية، وفي طرقات المقابر سرنجات لمتعاطي المخدرات، وفي داخل المقابر المفتوحة آثار لتعاطي المخدرات بها، ما آثار استياء وغضب أهالي القرية خاصة الأوراق المكتوب عليها طلاسم وأسماء بنات وشباب من أبناء القرية».

وأضاف: «أجرينا بثا مباشرًا للحملة، وبدأنا نحفر في التراب لنجد شنطة صغيرة وبها أعمال سحرية، ثم عظام وملابس وأشياء شخصية ومكتوب عليها طلاسم وأعمال سحرية، كما أننا عثرنا على أكثر من 200 سرنجة لمتعاطي المخدرات».

وتابع: «تخلصنا من بعض الأشياء بالحرق، بعد أن أخذنا رأي أحد أهالي القرية، وأصبحت هناك مطالب داخل القرية بإضاءة المقابر إضاءة كاملة ووضع حراسة عليها، وعمل سور وبوابات، والبعض اقترح تركيب كاميرات مراقبة».

وأضاف أيمن رجب، عضو مجلس إدارة الجمعية: «كنا رايحين للنظافة فقط، فوجدنا كوارث، فما عثرنا عليه أغضبنا جميعًا، فالمكان المفروض نذهب إليه للموعظة ويذهب الأهالي هناك لزيارة الموتى في النهار، لكن فوجئنا أن جميع الأعمال الرديئة والخبيثة ترتكب بداخلها ليلا».

وقال «ما وجدناه من محرمات داخل المقابر يثير الاشمئزاز، ولا يمكن السكوت عليه وتمت نظافة المكان على أكمل وجه، ولن نسمح أن تعود لما كانت عليه مرة أخرى، وعلى الوحدة المحلية ورئاسة المركز أن يقوموا بدورهم في هذا الأمر».

من جانبها قالت منال عطية الغندور، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، إن «المقابر في جميع القرى عشوائية وبعضها مقام على الأراضي الزراعية، وبعض ما يقال من وجود أعمال سحر وشعوذة بها مبالغ فيه».

وأضافت: «ليست أول مرة أسمع عن هذا الكلام ولا يمكن مخالفة القانون ببناء سور على المقابر لأنها أرض زراعية، وعلى أهالي القرية توعية بعضهم البعض».

حملة نظافة تكشف أثار أعمال سحر وشعوذة ومخدرات بمقابر قرية طماي الزهايرة

حملة نظافة تكشف أثار أعمال سحر وشعوذة ومخدرات بمقابر قرية طماي الزهايرة

حملة نظافة تكشف أثار أعمال سحر وشعوذة ومخدرات بمقابر قرية طماي الزهايرة