شكرا لقرائتكم خبر عن مترو «محمد نجيب» يستضيف «تراثيات 2» للحرف التراثية وسط إقبال كبير من الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محطة مترو محمد نجيب، صباح الأحد، افتتاح معرض «تراثيات 2» للحرف التراثية، والذي ينظمه متحف الفن الإسلامي تحت رعاية إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، والذي استمر طوال اليوم من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء.

وخلال المعرض، الذي حاز على إعجاب وإقبال العديد من ركاب المترو، تم عرض أكثر من 30 حرفة تراثية من الورش المختلفة التي استضافها المتحف خلال هذا العام، ومنها الزجاج المعشق والرسم على الزجاج والرسم على السيراميك والصدف والنقش على النحاس والجلود والنجف التراثي والخيامية وأشغال المشربيات والحفر على الخشب وكذلك الأشغال اليدوية كالديكوباج والإكسسوار والتريكو، والتي شارك فيها العديد من الفئات المختلفة وعلى رأسها المرأة المعيلة لمساعدتها في إيجاد فرصة عمل أو إقامة مشروع خاص بها .

وافتتح المعرض الدكتور ممدوح عثمان، مدير المتحف الإسلامي، وقال إن شركة مترو الأنفاق شريك مجتمعي مهم للمتحف الفن الإسلامي، وأنه سعيد بهذا التعاون القائم بينهما.

وقالت إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف، إن هناك خططا مستقبلية للتعاون ما بين وزارة الآثار وقطاع المتاحف والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

ويأتي المعرض ضمن الخطة التي تنفذها إدارة التسويق والقسم التعليمي بالمتحف للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، بالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق، حيث وافق المهندس على الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتنفيذ والصيانة، على إقامة المعرض داخل المحطة وهي المؤدية إلى المتحف الإسلامي.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها الشركة المصرية لمترو الأنفاق مع قطاع المتاحف ومتحف الفن الإسلامي، حيث سبق هذا المعرض معرضا آخر للمستنسخات الخاصة بالمتحف الإسلامي، والذي أقيم بمحطة مترو الأوبرا وافتتحه السيد الدكتور وزير النقل والمواصلات.